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Общий рынок газа появится в ЕАЭС

28/01/17 14:20, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект программы формирования общего рынка газа в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

 

Отмечается, что проект обсуждают на экспертном уровне и предложат для утверждения главам стран ЕАЭС до конца 2017 года.

 

  • В основе проекта идея развития организованной биржевой торговли газом и обеспечения равного доступа к торгам для всех участников рынка. Это позволит создать конкурентные условия и обеспечить прозрачность ценообразования на газ.

«На общем рынке газа будут действовать все участники оптовых рынков», – рассказал член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

 

Планируется введение единых правил доступа к газотранспортным системам, прозрачных механизмов распределения свободных мощностей этих систем, правил взаимной торговли газом, гармонизация законодательства в этой сфере.

 

Общий рынок газа будут создавать в три этапа:

 

  • Первый предполагается завершить до 31 декабря 2019 года. К этому времени гармонизируют законодательство стран ЕАЭС, унифицируют нормы и стандарты на газ, создадут систему информационного обмена, разработают и согласуют единые правила доступа к газотранспортным системам.
  • На втором, который продлится до 31 декабря 2020-го, предполагается обеспечить работу одной или нескольких товарных бирж. На них смогут торговать газом. Будет обеспечен равный доступ участников рынка к биржевым торгам и газотранспортным системам.
  • На третьем речь пойдет об обеспечении свободных поставок газа в требуемых объемах и направлениях. На этом этапе вступит в силу международный договор о формировании общего рынка газа. Этап завершится не позднее 1 января 2025 года.

URL: http://www.24.kg/eaes/44050/

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