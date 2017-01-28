Общий рынок газа появится в ЕАЭС

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Евразийская экономическая комиссия подготовила проект программы формирования общего рынка газа в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
Отмечается, что проект обсуждают на экспертном уровне и предложат для утверждения главам стран ЕАЭС до конца 2017 года.
«На общем рынке газа будут действовать все участники оптовых рынков», – рассказал член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.
Планируется введение единых правил доступа к газотранспортным системам, прозрачных механизмов распределения свободных мощностей этих систем, правил взаимной торговли газом, гармонизация законодательства в этой сфере.
Общий рынок газа будут создавать в три этапа:
URL: http://www.24.kg/eaes/44050/