Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане

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Вступило в силу соглашение между Россией и Кыргызстаном об объединении всех объектов РФ в КР в единую базу. Она пробудет в республике еще как минимум 15 лет.
В Кыргызстане есть четыре российских военных объекта — авиабаза «Кант», 954-я испытательная база противолодочного вооружения Военно-морского флота РФ (город Каракол, Иссык-Кульская область), 338-й узел дальней связи ВМФ РФ (село Чалдовар, Чуйская область) и 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ (город Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область).
По документу авиабаза «Кант» пребывает на территории Кыргызстана безвозмездно. Она относится к Коллективным силам быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности.
В качестве аренды за участок сейсмопункта российские военные делятся с Институтом сейсмологии Кыргызстана данными о координатах, силе и времени землетрясений на территории страны.
URL: http://www.24.kg/eaes/44122/