Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане

Вступило в силу соглашение между Россией и Кыргызстаном об объединении всех объектов РФ в КР в единую базу. Она пробудет в республике еще как минимум 15 лет.

Документ подписали еще в сентябре 2012 года во время визита Владимира Путина в Бишкек.

В Кыргызстане есть четыре российских военных объекта — авиабаза «Кант», 954-я испытательная база противолодочного вооружения Военно-морского флота РФ (город Каракол, Иссык-Кульская область), 338-й узел дальней связи ВМФ РФ (село Чалдовар, Чуйская область) и 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ (город Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область).

По документу авиабаза «Кант» пребывает на территории Кыргызстана безвозмездно. Она относится к Коллективным силам быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности.

Объекты Военно-Морского флота России платят за аренду земли ежегодно более $4,5 миллиона.

В качестве аренды за участок сейсмопункта российские военные делятся с Институтом сейсмологии Кыргызстана данными о координатах, силе и времени землетрясений на территории страны.