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ЕАЭС

Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои

Сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев заявил о том, что правительство вместо того, чтобы заниматься поиском новых рынков сбыта товара, проводило тои.

По его словам, на сегодня лишь 19 хозяйств получили право поставлять свой товар на рынки союза. А их в стране 320 тысяч. Получается, что даже один процент хозяйств не получил выгоды.

«Возможен ли рост, если только один процент имеет право поставлять товар в союзнические страны? Конечно, нет», — отметил он.

По сравнению с 2014 годом доходы от таможенных пошлин упали на 23 процента, экспорт — на 100 миллионов долларов. Объем торговли на «Дордое» и «Кара-Суу» сократился втрое.

Каныбек Иманалиев

«На рынке Кыргызстана поставщиков из европейских стран сменили бизнесмены из других стран. Мы без боя отдали рынок. Были кризисы, но такого падения экономики не было», — высказался Каныбек Иманалиев.

«Мы не смогли максимум мобильно использовать даже имеющиеся ресурсы. Отмечу также пассивную работу правительства с экспертным и бизнес-сообществом. Когда правительство будет отчитываться по итогам года работы, мы будем настаивать на его отставке из-за провала интеграции в ЕАЭС», — пригрозил он.
Ссылка: http://www.24.kg/eaes/45166/
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