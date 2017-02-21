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ЕАЭС

Назарбаев рассказал главе Беларуси о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном

Вчера состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как отмечается на официальном сайте лидера Беларуси, разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Стороны обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе.

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.

Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза, сообщается на сайте.

Нурсултан Назарбаев также рассказал Александру Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения. Однако не уточняется, о каких именно.

Стороны обсудили весь комплекс белорусско-казахстанских отношений. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом 2017 года, а также посетить выставку ЭКСПО-2017 в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.
Ссылка: http://www.24.kg/eaes/45621/
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