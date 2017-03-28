В ЕАЭС свою продукцию могут продавать 47 предприятий пищевой промышленности КР

В страны ЕАЭС свою продукцию могут экспортировать 47 предприятий пищевой промышленности Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сказал директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, для экспорта пищевой продукции необходимы эпизоотическое благополучие и предприятия, отвечающие стандартам ЕАЭС.

Сейчас в стране есть 18 предприятий, которые имеют возможность экспортировать свою продукцию, и они находятся в едином реестре ЕАЭС.

«Кроме них, 8 предприятий имеют право экспортировать продукцию в южные области Казахстана, недавно получили разрешение еще 6 предприятий. Из России и Казахстана пришел ответ, в котором сказано, что Россия готова включить в список еще 5 предприятий дополнительно, а Казахстан — еще 10», — сказал Калысбек Жумаканов.

Он рассказал, что ведомство работает с коллегами из КНР по экспорту нашей продукции в Поднебесную.