Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе

Главы Евразийского экономического союза проводят заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

На обсуждении у президентов России Владимира Путина, Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, Армении Сержа Саргсяна и Казахстана Нурсултана Назарбаева текущие проблемы и перспективы союза. Глава РК прибыл в Бишкек в числе последних сегодня утром с небольшим опозданием.

После заседания в узком кругу главы государств пригласят на расширенное заседание президента Молдовы Игоря Додона. Страна подала заявку на получение статуса наблюдателя в ЕАЭС. Для интеграционного объединения это первый подобный опыт.