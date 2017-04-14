Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС

Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов всех стран ЕАЭС. Об этом глава Кыргызстана заявил, открывая заедание в узком составе.

Президент отметил, что рад всех приветствовать на кыргызской земле. В этом году Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС, и Алмазбек Атамбаев, пользуясь случаем, поблагодарил коллег за поддержку страны и приезд на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«Вы, конечно, ознакомились с нашими приоритетами, которые мы предлагаем в рамках председательства в ЕАЭС. Мы предлагаем создать лучшие условия для ведения бизнеса. Сегодня у нас достаточно широкий круг вопросов повестки дня. Надеюсь, что мы плодотворно и оперативно будем работать», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Далее заседание продолжилось без участия прессы.