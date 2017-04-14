16:02
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
ЕАЭС

Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС

Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов всех стран ЕАЭС. Об этом глава Кыргызстана заявил, открывая заедание в узком составе.

Президент отметил, что рад всех приветствовать на кыргызской земле. В этом году Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС, и Алмазбек Атамбаев, пользуясь случаем, поблагодарил коллег за поддержку страны и приезд на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«Вы, конечно, ознакомились с нашими приоритетами, которые мы предлагаем в рамках председательства в ЕАЭС. Мы предлагаем создать лучшие условия для ведения бизнеса. Сегодня у нас достаточно широкий круг вопросов повестки дня. Надеюсь, что мы плодотворно и оперативно будем работать», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Далее заседание продолжилось без участия прессы.
Ссылка: http://www.24.kg/eaes/49522/
просмотров: 681
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС
Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС
Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе
В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои
За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда