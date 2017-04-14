Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС

Молдова получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

По его словам, по итогам заседания в узком составе решено приветствовать и поддержать намерение Молдовы о получении статуса наблюдателя. При этом Евразийская экономическая комиссия должна представить для утверждения на следующем заседании совета порядок реализации статуса наблюдателя. Решение о предоставлении статуса Молдова получит после утверждения порядка.

Отметим, Молдова первой изъявила желание и подала заявку о предоставлении статуса наблюдателя в союзе.