Государство поможет бизнесу Кыргызстана льготными кредитами и сокращением числа лицензий

Государство поможет бизнесу Кыргызстана льготными кредитами, сокращением количества лицензий и с экспортом товаров. Такие приоритеты обозначил сегодня на встрече с предпринимателями министр экономики Арзыбек Кожошев.

Он рассказал, что в 2017 году на поддержку фермеров выделят 700 миллионов сомов. Из них половина средств пойдет на животноводство и растениеводство, а вторая – на сектор переработки.

Если появятся дополнительные средства, их выделят на дешевые кредиты для швейной отрасли.

«Министерство экономики внесло в правительство вопрос о субсидировании процентных ставок для ориентированных на экспорт предприятий. По поручению премьер-министра их реестр уже составили. На сегодня в нем 300 компаний», - отметил Арзыбек Кожошев.

Он напомнил, что в Кыргызстане самое либеральное налоговое законодательство. Однако признал, что есть отдельные недочеты. Именно для их исправления Минэкономики в очередной раз разработало новый вариант Налогового кодекса.