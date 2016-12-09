Правительство Кыргызстана повторно готовится продать Кара-Кече. Об этом сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

Накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по составлению технического задания на услуги консалтинговой компании. Это необходимо для проведения международного конкурса по отбору инвесторов для разработки буроугольного месторождения Кара-Кече и Мин-Куш (участок Ак-Улак), строительства ТЭС и железной дороги Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече.

Стоимость проекта оценивается в $2,5 миллиарда.

Весной правительство уже объявляло конкурс на Кара-Кече. Но он не состоялся из-за отсутствия заявок. Причинами кабмин называет то, что у Кыргызстана ранее не было опыта проведения подобных масштабных конкурсов. Как и документа, отвечающего международным стандартам, где прописаны риски, тарифы и прочие параметры проекта.

Правительство привлечет консалтинговую компанию для разработки нужных документов.

«Участие международной консалтинговой компании позволит сделать максимально прозрачным отбор инвестора на месторождение Кара-Кече, а также и максимально защитит интересы государства, местного сообщества и инвесторов», - комментируют в Госкомитете.

На сегодня комиссия утвердила техническое задание для консалтинговой компании. В нем прописаны процессы проведения конкурса, который состоит из трех основных фаз. При этом оплатит услуги консалтинговой компании будущий инвестор.