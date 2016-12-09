Рубль может подорожать из-за частичной приватизации «Роснефти». Такое мнение высказал журналистам главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Ранее стало известно, что швейцарский консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купит 19,5 процента акций компании «Роснефть» за 10,5 миллиарда евро.

Ярослав Лисоволик отмечает, что благодаря сделке возможно укрепление рубля. Однако оно будет не слишком ярким. Экономист считает, что доллар останется в интервале 63–65 рублей до конца 2016 года. И в этот период он вряд ли преодолеет планку в 70 рублей и выше.

Отметим, «Роснефть» владеет в Кыргызстане второй по величине сетью заправок. Она приобрела их у компании БНК за $30 миллионов. В Кыргызстане до сих пор не утихают разговоры о том, что сделка не выгодна государству.