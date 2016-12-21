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В законе о запрете энерготоников прописали возможность открытия мини-спиртзаводов

21/12/16 12:09, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Поправками в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции предлагалось запретить продажу энергетиков (энерготоников) школьникам и в то же время разрешить открытие мини-спиртзаводов.

 

Ряд депутатов предложили запретить продавать возле школ и других образовательных учреждений энергетические напитки. Парламентарии считают, что употребление этих напитков подростками с неокрепшей иммунной системой наносит безусловный вред их здоровью, сравнимый с употреблением алкоголя.

 

Однако тут же из закона предложили исключить ряд правил:

 

• Норму, устанавливающую обязательность обеспечения производства этилового спирта в количестве не менее 200 тысяч дал в течение 12 месяцев со дня получения лицензии с уплатой акцизного налога в соответствии с Налоговым кодексом;

 

• Норму, устанавливающую обязательность обеспечения производства водки в количестве не менее 50 тысяч дал в течение 12 месяцев со дня получения лицензии с уплатой акцизного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

 

Депутаты посчитали, что таким образом инициаторы лоббируют интересы отдельных компаний. Ведь в справке-обосновании так и сказано, что из-за этой нормы мелкие производители не могут производить водку и спирт и конкурировать с более крупными заводами.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42044/

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