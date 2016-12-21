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Новый Налоговый кодекс Кыргызстана еще больше предпринимателей загонит в тень

21/12/16 12:57, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В новом Налоговом кодексе прописаны такие нормы, что предпринимателям придется нанимать армию бухгалтеров, чтобы сдать отчет. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

 

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По ее словам, одной из целей разработки нового кодекса было пополнение бюджета. «Не секрет, что часть экономики находится в тени из-за сложного администрирования. При отчете предприниматель все равно ошибется, и придется давать взятку. Мы предлагали эту процедуру упростить», - сказала Гульнара Ускенбаева.

 

Несмотря на просьбы, отчеты, наоборот, усложнились. «Малый бизнес 6 раз подумает, а выходить ли ему из тени. Те, кто платят налоги, будут тратить еще больше денег на содержание армии бухгалтеров и специалистов. А бюджет так и не пополнится», - отметила Гульнара Ускенбаева.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42055/

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