Нурланбек Макеев ответил главе ФУГИ на его обвинения в словоблудии

«Не надо критиковать, а нужно приходить на комитет и отвечать за свою проделанную работу. И все», - прокомментировал заявление главы Фонда по управлению госимуществом глава парламентского комитета по экономической и фискальной политике Нурланбек Макеев.

Накануне на заседании комитета депутат заявил, что глава ФУГИ Мэлис Мамбетжанов постоянно отсутствует на заседаниях из-за болезни. В ответ чиновник посоветовал парламентарию заняться работой, а не словоблудием.

«Я как раз и просил, чтобы он пришел и ответил, дал отчет, что он сделал, провел инвентаризацию или нет. Я у него хочу это узнать в течение восьми недель. Я его еженедельно вызываю. Я желаю ему, чтобы он на благо народа работал. А он по вторникам болеет», - заявил Нурланбек Макеев.

Он также напомнил, что не видел чиновника с момента его назначения на должность. При этом никаких других претензий у главы комитета к чиновнику нет.

Также он посоветовал Мэлису Мамбетжанову прийти и рассказать о своих обидах на Нурланбека Макеева, если таковые есть. Кроме того, нардеп усомнился в тяжести болезни главы ФУГИ.

«Если человек болеет, но при этом сразу же отвечает на критику в свой адрес, выпускает обращение через пресс-службу в СМИ, значит, он сидит на работе, наверное», - предположил Нурланбек Макеев.

Накануне комитет принял решение и направил на рассмотрение премьер-министру. Сооронбаю Жээнбекову предстоит решить, насколько корректно себя ведут его подчиненные.

«Мы ждем ответа от премьера, какая у него реакция будет. Если Мэлис Мамбетжанов придет, отчитается, мы послушаем, как он это сделает, а потом дадим оценку - удовлетворительно или неудовлетворительно», - заключил Нурланбек Макеев.