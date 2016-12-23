Президент Кыргызстана утвердил бюджет страны на 2017 год

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о республиканском бюджете КР на 2017-й и прогнозе на 2018-2019 годы.

Законом утвержден бюджет-2017 с доходами в 126,8 миллиарда сомов и расходами в 150,1 миллиарда. Предельный размер дефицита госказны - 23,3 миллиарда сомов. Закон вступает в силу 1 января 2017 года.

Отметим, бюджеты страны на следующий год депутаты после долгих дебатов утвердили 30 ноября.

Также глава государства утвердил поправки в бюджет 2016 года. В соответствии с документом доходы по итогам года составят 124,8 миллиарда сомов. Это на 448,2 миллиона больше первоначального показателя.

Расходы бюджета сложатся в сумме 146,8 миллиарда сомов, что на 18,3 миллиона больше утвержденного ранее показателя.

Единственный показатель, который сократится по итогам года, это дефицит бюджета. Он ожидается в 22 миллиарда сомов, что меньше ранее установленного размера на 429,9 миллиона.

Отметим также, что в этом году из-за нехватки средств Министерство финансов вынуждено было секвестировать бюджет. В итоги расходы министерств и ведомств сократились на 14,9 миллиарда сомов.