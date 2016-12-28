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У энергетиков Кыргызстана не будет новогодних праздников

28/12/16 18:53, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В новогодние и рождественские праздники энергетики ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в компании.

 

Решение принято для того, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей.

 

С 31 декабря по 3 января, 7 и 8 января 2017-го энергетики не будут проводить профилактические ремонтные работы, которые обычно влекут отключения света. На случай непредвиденных аварий подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок.

 

Усиливается охрана объектов энергетических предприятий, проверяется состояние служебных и производственных помещений подстанций, складов, особое внимание уделяется наличию и достаточности противопожарных средств.

 

Проверяется надежность работы каналов связи, телемеханики с подведомственными объектами, включая мобильную связь.

 

Энергетики НЭСК обещают, что кыргызстанцы встретят Новый год со светом и теплом.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42515/

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