Олег Панкратов: Хорошо, что Казахстан разрешил нам возить товары хотя бы по железной дороге

«Хорошо, что Казахстан разрешил возить наши товары хотя бы железнодорожным транспортом», - заявил сегодня на парламентском заседании комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

По его словам, кыргызскую систему ветеринарного контроля до сих пор не признали эквивалентной нормам стран Евразийского экономического союза. Это означает, что нашу мясную и молочную продукцию вообще нельзя провозить через Казахстан.

«На заседании Высшего евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге нам удалось договориться с Казахстаном по этому вопросу. В результате они разрешили провозить мясную и молочную продукцию железнодорожным транспортом», - отметил Олег Панкратов.

«Речь не обо всех товарах. Запрет на автомобильные перевозки касается только подкарантинной продукции – мясной и молочной», - заключил вице-премьер.