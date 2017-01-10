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Олег Панкратов: Хорошо, что Казахстан разрешил нам возить товары хотя бы по железной дороге

10/01/17 15:28, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Хорошо, что Казахстан разрешил возить наши товары хотя бы железнодорожным транспортом», - заявил сегодня на парламентском заседании комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

 

По его словам, кыргызскую систему ветеринарного контроля до сих пор не признали эквивалентной нормам стран Евразийского экономического союза. Это означает, что нашу мясную и молочную продукцию вообще нельзя провозить через Казахстан.

 

«На заседании Высшего евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге нам удалось договориться с Казахстаном по этому вопросу. В результате они разрешили провозить мясную и молочную продукцию железнодорожным транспортом», - отметил Олег Панкратов.

 

«Речь не обо всех товарах. Запрет на автомобильные перевозки касается только подкарантинной продукции – мясной и молочной», - заключил вице-премьер.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/42925/

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