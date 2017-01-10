Правительство Кыргызстана обвинили в плохих показателях рейтинга Doing Business

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров обвинил правительство Кыргызстана в плохих показателях рейтинга Doing Business. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Депутат уверен, что последние два года позиции страны падают из-за отсутствия административных мер со стороны правительства. Он вспомнил, что раньше вице-премьеры дважды в год проводили совещания по улучшению позиций в Doing Business, а сейчас - нет.

«Надо решать проблему. Doing Business – зеркальное отражение Кыргызстана на мировом рынке привлечения прямых иностранных инвестиций. В 2008-2009 годах республика занимала в Doing Business 42-е место. Тогда объем инвестиций был $846 миллионов. В 2016-м в Кыргызстан поступило $526 миллионов. Это почти в два раз меньше. Никаких продвижений в части улучшения позиций страны нет. А без этого не будет и притока инвестиций», - уверен Акылбек Жапаров.