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Автовладельцам Кыргызстана разрешили покупать подержанные шины

13/01/17 17:23, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Правительство Кыргызстана разрешило автовладельцам покупать подержанные шины. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил Положение о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, в страну.

 

  • Импортировать и продавать бывшие в употреблении шины можно с 28 января.

Отмечается, что в соответствии с Базельской конвенцией и решением коллегии Евразийской экономической комиссии правительство утверждает порядок и правила импорта подержанных колес.

 

Ввозимый товар должен отвечать определенным требованиям:

 

  • остаточная высота рисунка протектора шин и покрышек должна быть не менее 4 миллиметров;
  • срок с момента изготовления шин и покрышек не должен превышать 5 лет;
  • шины и покрышки не должны иметь механические повреждения - пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы.

Товар, который не соответствует требованиям, признают опасными отходами. Для их ввоза надо получать лицензию по правилам Евразийского экономического союза. При этом продавать такой товар нельзя.

 

Потому что ЕАЭС: в Кыргызстане запретили продавать подержанные шины

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Обнаруженные использованные шины и покрышки, не соответствующие требованиям, подлежат вывозу с территории Кыргызстана, возврату отправителю или уничтожению за счет предпринимателя.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43154/

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