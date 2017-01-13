Автовладельцам Кыргызстана разрешили покупать подержанные шины

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Правительство Кыргызстана разрешило автовладельцам покупать подержанные шины. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил Положение о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, в страну.
Отмечается, что в соответствии с Базельской конвенцией и решением коллегии Евразийской экономической комиссии правительство утверждает порядок и правила импорта подержанных колес.
Ввозимый товар должен отвечать определенным требованиям:
Товар, который не соответствует требованиям, признают опасными отходами. Для их ввоза надо получать лицензию по правилам Евразийского экономического союза. При этом продавать такой товар нельзя.
Обнаруженные использованные шины и покрышки, не соответствующие требованиям, подлежат вывозу с территории Кыргызстана, возврату отправителю или уничтожению за счет предпринимателя.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/43154/