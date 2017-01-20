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В сто раз может вырасти земельный налог в Кыргызстане

20/01/17 12:59, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Из-за изменения механизма расчета земельного налога его ставка может вырасти в Кыргызстане в 100 раз. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель Ассоциации поставщиков и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева.

 

В новой редакции Налогового кодекса, которую сейчас обсуждает бизнес-сообщество, ставка земельного налога в зависимости от вида участка и типа использования может вырасти в 10-100 раз.

 

 

Например, ввели коэффициент использования земли и коэффициент инфляции. Специалист считает, что для малого и среднего бизнеса и для населения они не нужны.

 

«Они создали себе поле для маневров и постоянно ссылаются на то, что это сложно для понимания. Но так быть не должно. Когда ты чем-то владеешь, то должен точно знать, как посчитать налог, который обязан заплатить. Для большого и сложного бизнеса пусть будет сложная формула. Для малого и среднего бизнеса и населения расчет должен быть легким. Чиновники не должны перекладывать свои проблемы на других. Можно сказать, что своими поправками они завуалировали увеличение налогов», - возмутилась Гульнара Ускенбаева.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43583/

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