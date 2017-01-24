Снижение швейного производства в Кыргызстане правительство списало на неверные статданные

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Снижение объемов швейного производства в Кыргызстане – результат неверных статистических данных. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, швейники переживают второй бум, несмотря на официальное падение объемов производства.
Как заявил Олег Панкратов, в реальности текстильное и швейное производство наращивают объемы выпуска продукции. Предпринимателям сектора не хватает рабочих рук.
«Сейчас швейники говорят об укрупнении производств. Если раньше они работали на мелких заказчиков, то сейчас в их продукции нуждаются крупные торговые сети. Поэтому они ставят перед нами вопрос о выделении производственных площадей. Правительство сейчас работает над тем, чтобы решить проблему», - заверил Олег Панкратов.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/43771/