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Снижение швейного производства в Кыргызстане правительство списало на неверные статданные

24/01/17 15:36, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Снижение объемов швейного производства в Кыргызстане – результат неверных статистических данных. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

 

По его словам, швейники переживают второй бум, несмотря на официальное падение объемов производства.

 

  • По данным Национального статистического комитета КР, по итогам 2016 года отставание от уровня 2015-го в производстве одежды составило 20 процентов, в текстильном - 12,6 процента.

Как заявил Олег Панкратов, в реальности текстильное и швейное производство наращивают объемы выпуска продукции. Предпринимателям сектора не хватает рабочих рук.

 

«Сейчас швейники говорят об укрупнении производств. Если раньше они работали на мелких заказчиков, то сейчас в их продукции нуждаются крупные торговые сети. Поэтому они ставят перед нами вопрос о выделении производственных площадей. Правительство сейчас работает над тем, чтобы решить проблему», - заверил Олег Панкратов.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/43771/

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