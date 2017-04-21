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Экономика

Из Узбекистана на Иссык-Куль можно будет добраться самолетом

Из Узбекистана на Иссык-Куль можно будет добраться самолетом. Такую возможность сейчас прорабатывают авиационные власти Кыргызстана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог КР.

Отмечается, что сейчас ведется работа по расширению географии полетов к туристическому сезону. Таким образом планируется привлечь на озеро Иссык-Куль больше отдыхающих. На сегодня по маршруту Алматы — Тамчи ежегодно выполняют чартерные рейсы казахстанские авиакомпании. Кроме того, на встречах делегаций министерств транспорта Кыргызстана и России стороны договорились открыть маршрут Новосибирск — Тамчи для полетов российских авиакомпаний с неограниченным количеством рейсов.

28 марта от авиационных властей России поступила информация о том, что в Тамчи будет летать авиакомпания «Сибирь». Она планирует открытие авиарейсов в этом году, но пока решаются технические вопросы, связанные с выполнением полетов. Точная дата открытия авиарейсов пока неизвестна.

Представители Агентства гражданской авиации КР предлагают коллегам из Узбекистана организовать полеты по маршруту Ташкент — Тамчи. В мае планируются двусторонние консультации авиационных властей Кыргызстана и Узбекистана. Агентство гражданской авиации предложило включить выполнение полетов из пунктов на территории Узбекистана в аэропорт «Иссык-Куль» узбекскими авиакомпаниями.

Также внесены предложения по выполнению полетов таджикским, китайским и латвийским авиакомпаниям. Кроме того, ведется работа и по открытию авиарейсов Бишкек — Пекин, Бишкек — Шанхай. Это связано со сложными процедурами получения разрешения в Китае. Сейчас процедура подходит к концу, и авиакомпания «Эйр Кыргызстан» планирует запустить рейсы уже в конце мая или в начале июня.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/50199/
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