На компенсации за утраченное жилье, территорию, торговые точки при строительстве дороги Бишкек — Кара-Балта выделят $2 миллиона. Об этом сообщил сегодня первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике.

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На заседании депутат Эльвира Сурабалдиева отметила недовольство предпринимателей, которые не могут открыть бизнес на трассе Бишкек — Кара-Балта. Она попросила правительство исключить из постановления о запрете села Ново-Павловка и Военно-Антоновка, ведь там дорогу пока делать не будут.

«Если мы разрешим, то предусмотренные на компенсации средства могут уйти. Опять будет возмущение народа. Мы проведем встречи с жителями сел, которые живут на участке с 9-го по 15-й километр, и решим данный вопрос», — ответил Мухамметкалый Аблугазиев.

Но точного ответа на вопрос, будет ли на указанном участке трассы Бишкек — Кара-Балта построена новая дорога, депутат так и не получила. Ей лишь ответили, что вопрос рассмотрят в случае экономии средств и только после завершения 80 процентов реконструкции трассы.