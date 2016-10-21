С начала года в Кыргызстане собрали почти 48 миллиардов сомов налогов. Об этом заявили сегодня на заседании коллегии Государственной налоговой службы (ГНС) КР.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 11 миллиардов 988,1 миллиона сомов, или на 33,6 процента. Больше всего налогов поступило от предприятий торговли.

Если же рассматривать поступления в бюджет по видам налогов, то самый большой рост у налогов на проценты (43,9 процента) и за пользование недрами (51,9 процента).

Несмотря на общий рост показателей, план по сбору налогов не выполнили Управление по работе с крупными налогоплательщиками, подразделения ГНС по всем четырем районам Бишкека, а также по Сокулукскому, Московскому, Жайылскому районам Чуйской области, по Кара-Суйскому и Ноокатскому районам Ошской области и Кадамджайскому району Баткенской области. Не справились с планами налоговики Токмака, Майлуу-Суу, Кара-Куля, Таш-Кумыра, Сулюкты, Кызыл-Кии и Каракола.