|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Долги предприятий Кыргызстана по налогам превысили 1,2 миллиарда сомов. Об этом заявили сегодня на заседании коллегии Государственной налоговой службы КР.
Отмечается, что почти половина этой суммы - 446 миллионов сомов - безнадежная задолженность.
URL: http://www.24.kg/finansy/38663/