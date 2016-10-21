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Долги предприятий Кыргызстана по налогам превысили 1,2 миллиарда сомов

21/10/16 11:39, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Долги предприятий Кыргызстана по налогам превысили 1,2 миллиарда сомов. Об этом заявили сегодня на заседании коллегии Государственной налоговой службы КР.

 

Отмечается, что почти половина этой суммы - 446 миллионов сомов - безнадежная задолженность.

 

URL: http://www.24.kg/finansy/38663/

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