Долги предприятий Кыргызстана по налогам превысили 1,2 миллиарда сомов. Об этом заявили сегодня на заседании коллегии Государственной налоговой службы КР.

Отмечается, что почти половина этой суммы - 446 миллионов сомов - безнадежная задолженность.