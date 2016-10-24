Бюджет.kg: доходы падают, аппетиты растут

Казна Кыргызстана продолжает оставаться дефицитной. Сложности с доходной частью вынуждают Минфин секвестировать бюджет и резко сокращать неприоритетные траты.

Скудные запасы

За 9 месяцев 2016 года доходы республиканского бюджета составили 87,7 миллиарда сомов, что на 4,4 процента, или на 3,6 миллиарда сомов, больше прошлогоднего показателя. В текущем году наибольшую долю в доходной части бюджета обеспечивает Государственная налоговая служба.

Общий объем налоговых поступлений составил 57 миллиардов 740,9 миллиона сомов, что на 3,5 процента меньше запланированного. В том числе ГНС собрала 36 миллиардов 491,5 миллиона сомов (на 5,1 процента меньше запланированного), Таможенная служба – 21 миллиард 249,4 миллиона (отставание – 0,8 процента).

Нескромные траты

С начала года траты бюджета сложились в 94 миллиарда 70 миллионов сомов. Это на 12,1 миллиарда больше показателя 2015 года. В том числе по защищенным статьям расходов выделено 60 миллиардов 401,2 миллиона сомов, по незащищенным - 7 миллиардов 592 миллиона.

Бюджет страны остается социально направленным: 51,3 процента расходов приходится на социальную сферу. С начала года в этом направлении потрачено 48 миллиардов 229,9 миллиона сомов.

При оптимизации расходов их сократили на 14,9 миллиарда сомов. Самые большие сокращения ожидаются по бюджетным средствам и капитальным расходам. Меньше всего сэкономят на государственном долге, зарплате и трансфертах в Социальный фонд.