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До конца года в Кыргызстане выпустят еще 2 коллекционные монеты

1/11/16 10:00, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

До конца года в Кыргызстане выпустят еще 2 коллекционные монеты. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции и.о. начальника управления денежной политики Нацбанка КР Медина Аширалиева.

 

По ее словам, Национальный банк планирует выпустить в обращение коллекционную монету из серии «Эпоха Великого кыргызского каганата» и серебряную монету из серии «Красная книга Кыргызстана» с цветком айгуль.

 

Цену коллекционных монет определяют исходя из фактических затрат, стоимости металла и изготовления. Подделать их практически невозможно. В республике таких случаев не было.

 

НБ КР чеканит коллекционные монеты на казахстанском монетном дворе. Возможностей печатать банкноты и чеканить монеты в Кыргызстане нет. Маловероятно, что в ближайшее время они появятся из-за сложного процесса и отсутствия необходимых специалистов, отметила Медина Аширалиева.

URL: http://www.24.kg/finansy/39185/

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