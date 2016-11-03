Кризис сказался на межбанке. Число сделок падает. Такие выводы можно сделать из денежно-кредитного обзора Национального банка КР за январь-сентябрь.

Общий объем сделок на межбанковском рынке кредитных ресурсов за девять месяцев сложился в размере 5,1 миллиарда сомов. Это на 83,6 процента меньше аналогичного показателя 2015-го.

В сентябре стоимость межбанковских ресурсов на внутреннем рынке была существенно ниже по сравнению с началом года.

При этом в сентябре активизировалась деятельность на межбанковском кредитном рынке по операциям репо. Если в июле и августе их не было вообще, то в сентябре они составили 147,4 миллиона сомов. Доля операций репо остается самой большой на рынке межбанка – 70,8 процента.

Репо – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене.

Ставка по операциям репо на межбанковском кредитном рынке в сентябре находилась вблизи нижней границы процентного коридора – в среднем 1,76 процента.