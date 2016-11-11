В Кыргызстане доллар дорожает после победы в президентских выборах Дональда Трампа

В Кыргызстане доллар дорожает после победы в президентских выборах в США Дональда Трампа. За сутки валюта выросла в цене на 10 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,8-69 сома, продают по 69,1 сома. Номинальный курс - 68,8279 сома (рост за сутки на 0,06 процента).

Курс российского рубля остается стабильным. После падения на прошлой неделе на 20 тыйынов рубль покупают по 1,06-1,07 сома, а продают по 1,07-1,08 сома. Номинальный курс за минувшие сутки вырос на 0,81 процента и превысил рыночный курс – 1,0853 сома.