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Комбанки Кыргызстана не понесли больших потерь из-за хакерской атаки на банкоматы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном банке КР.
В Нацбанке отмечают, что кибератаки осуществили на техническую инфраструктуру. При этом названия коммерческих банков, чьи банкоматы подверглись атаке, из этических соображений не называются.
«Пока мы не можем назвать и сумму причиненного ущерба. Деятельность злоумышленников в КР пресекли, поэтому банки не понесли существенных потерь. Но расследование ведется. До его окончания мы не можем называть суммы», - отметили в НБ КР.
Сейчас Нацбанк вместе с комбанками работает над укреплением системы безопасности финансово-кредитных учреждений. Отмечается, что во время атак прямой угрозы держателям карт не было.
Для предотвращения доступа посторонних лиц к карте рекомендуется придерживаться определенных мер безопасности:
URL: http://www.24.kg/finansy/40335/