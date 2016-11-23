Комбанки Кыргызстана не понесли больших потерь из-за хакерской атаки на банкоматы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном банке КР.

В Нацбанке отмечают, что кибератаки осуществили на техническую инфраструктуру. При этом названия коммерческих банков, чьи банкоматы подверглись атаке, из этических соображений не называются.

«Пока мы не можем назвать и сумму причиненного ущерба. Деятельность злоумышленников в КР пресекли, поэтому банки не понесли существенных потерь. Но расследование ведется. До его окончания мы не можем называть суммы», - отметили в НБ КР.

Международная преступная группа совершила ряд удаленных кибератак на банкоматы более 10 стран, включая Кыргызстан, Россию, страны СНГ и Евросоюза.

Сейчас Нацбанк вместе с комбанками работает над укреплением системы безопасности финансово-кредитных учреждений. Отмечается, что во время атак прямой угрозы держателям карт не было.

Для предотвращения доступа посторонних лиц к карте рекомендуется придерживаться определенных мер безопасности: