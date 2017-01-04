В начале года доллар в Кыргызстане не пользуется спросом

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За новогодние выходные дни доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов.
Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,2 сома, продают по 69,3 сома. Номинальный курс установлен в 69,2301 сома (падение за сутки на 0,25 процента).
Курсы российского рубля и казахского тенге остаются стабильными – 1,11-1,13 и 0,203-0,209 сома.
URL: http://www.24.kg/finansy/42697/