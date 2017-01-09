Доллар в Кыргызстане начал дорожать

За пять дней доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы покупают доллар по 69,2-69,3 сома, а продают по 69,5-69,6 сома. Номинальный курс - 69,2133 сома (рост за сутки на 0,263 процента).

Отметим, что в 2016 году доллар подешевел на 6,5 сома, или 8,5 процента. Если в начале года американская валюта стоила 76 сомов, то к концу декабря цена опустилась до 69,5 сома.