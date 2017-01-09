RSS
facebookfacebookgoogale+
Опасные игрушки. На свой страх и риск
На заметку: как правильно разговаривать с милиционерами
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 12 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 18:10
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Доллар в Кыргызстане начал дорожать

9/01/17 10:39, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За пять дней доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов.

 

Сегодня обменные пункты столицы покупают доллар по 69,2-69,3 сома, а продают по 69,5-69,6 сома. Номинальный курс - 69,2133 сома (рост за сутки на 0,263 процента).

 

 

Отметим, что в 2016 году доллар подешевел на 6,5 сома, или 8,5 процента. Если в начале года американская валюта стоила 76 сомов, то к концу декабря цена опустилась до 69,5 сома.

URL: http://www.24.kg/finansy/42822/

версия для печати