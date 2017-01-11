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Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 70 сомов

11/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Доллар в Кыргызстане дорожает вторую неделю и приближается к отметке в 70 сомов.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4 сома, а продают по 69,7 сома. Номинальный курс - 69,2854 сома (рост за сутки на 0,1 процента).

 

 

Небольшой рост впервые за долгое время демонстрирует и рубль. Российская валюта приближается к цене продажи в 1,2 сома. Сегодня ее покупают по 1,14-1,15 сома, а продают по 1,16-1,17 сома.

 

Курс казахского тенге стабилен – 0,19-0,22 сома.

 

 

URL: http://www.24.kg/finansy/42987/

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