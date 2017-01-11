Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 70 сомов

Доллар в Кыргызстане дорожает вторую неделю и приближается к отметке в 70 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4 сома, а продают по 69,7 сома. Номинальный курс - 69,2854 сома (рост за сутки на 0,1 процента).

Небольшой рост впервые за долгое время демонстрирует и рубль. Российская валюта приближается к цене продажи в 1,2 сома. Сегодня ее покупают по 1,14-1,15 сома, а продают по 1,16-1,17 сома.

Курс казахского тенге стабилен – 0,19-0,22 сома.