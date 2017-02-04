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09:35, 13 января 2017, Бишкек - ИА «24.kg»,
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января 2017 года
09:35, 13 января 2017, Бишкек - ИА «24.kg»,
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Ссылка:
http://24.kg/kursy_valjut
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