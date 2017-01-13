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Доллар растет. Национальный банк Кыргызстана провел вторую интервенцию

13/01/17 10:56, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Чтобы остановить резкий рост курса доллара, Национальный банк Кыргызстана провел вторую за неделю интервенцию. Об этом сообщается на его официальном сайте.

 

Накануне продано $5 миллионов 450 тысяч с расчетами на дату сделки и $350 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала месяца Национальный банк продал на валютном рынке $17 миллионов 650 тысяч.

 

 

Пока интервенция существенных результатов не дала. Курс доллара держится на высокой отметке. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4-69,5 сома, продают по 69,7-69,75 сома. Номинальный курс - 69,4953 сома (рост за сутки на 0,01 процента).

 

 

 

URL: http://www.24.kg/finansy/43111/

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