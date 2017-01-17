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Президент и глава Нацбанка обсудили переход Кыргызстана на безналичный расчет

17/01/17 12:11, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Алмазбек Атамбаев и председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов обсудили переход Кыргызстана на безналичный расчет. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

Отмечается, в ходе встречи Алмазбека Атамбаева проинформировали об основных макроэкономических показателях, текущей ситуации на валютном рынке и в банковском секторе страны, а также принимаемых мерах по снижению уровня инфляции и обеспечению стабильности курса национальной валюты.

 

Обсуждены предварительные итоги исполнения Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в стране и планы на будущее.

 

Алмазбек Атамбаев отметил, что Национальному банку совместно с правительством и коммерческими банками необходимо продолжить работу по снижению процентных ставок для предпринимателей и фермеров страны.

URL: http://www.24.kg/finansy/43361/

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