RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 15:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Более $170 миллионов кредитов от Фонда развития получили предприниматели Кыргызстана

19/01/17 12:15, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Российско-Кыргызский фонд развития на сегодня выдал льготные кредиты на сумму $175 миллионов для реализации 637 проектов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

С момента создания РКФР выдаются льготные кредиты предпринимателям страны в размере до $3 миллионов через банки «РСК Банк» и «Айыл Банк». В настоящее время работа ведется через банк «Кыргызстан» и «БТА Банк».

 

Отмечается, что приоритетными отраслями финансирования являются агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, туризм и медицина. 

URL: http://www.24.kg/finansy/43507/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ