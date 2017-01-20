Льготы для депутатов и привилегии судмедэкспертов

Крушение турецкого «Боинга-747», упавшего 16 января на Дачи СУ, заставило чиновников и депутатов Кыргызстана узнать не только о самом поселке, тяжелых условиях, в которых проживали люди, но и о плачевном состоянии экстренных служб.

Медики попросили помочь с приобретением перчаток, халатов, калош, бумаги и рассказали о проблемах морга.

«О плачевном состоянии и нуждах морга говорили не раз. Проблемы тянутся от одной трагедии к другой, но ничего не решается. Я побывала на месте и понимаю трудное положение этой службы сейчас. Им приходится много документов оформлять. Возможно, есть желающие помочь», - обратилась к кыргызстанцам консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

Помощи попросили не у государства, которое и без того должно обеспечивать учреждения всем необходимым и быть готовым к экстренным ситуациям. Попросили откликнуться неравнодушных граждан. К слову, таких в Кыргызстане гораздо больше, чем меркантильных чиновников.

Но слуги народа сочли своим долгом отчитать медиков за то, что жалобами они испортили имидж страны в траурный момент.

ИА «24.kg» предлагает читателям сравнить, какие льготы и привилегии есть у депутатов Жогорку Кенеша, а какие - у сотрудников Республиканского центра судмедэкспертизы.

А еще сумму, равную годовому бюджету, парламент потратит на непонятные программы. Это ни много ни мало - 761 миллион сомов.

Государство финансировало Центр судебно-медицинской экспертизы на 50 процентов. Оставшиеся 50 процентов оплачивали за счет спецсредств. Однако с января 2016-го платных услуг нет.

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель директора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов, из выделенных средств только 800 тысяч сомов предназначено для закупки препаратов. На ремонт, новое оборудование, аппаратуру денег не выделяют.