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Льготы для депутатов и привилегии судмедэкспертов

20/01/17 15:41, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Крушение турецкого «Боинга-747», упавшего 16 января на Дачи СУ, заставило чиновников и депутатов Кыргызстана узнать не только о самом поселке, тяжелых условиях, в которых проживали люди, но и о плачевном состоянии экстренных служб.

 

Медики попросили помочь с приобретением перчаток, халатов, калош, бумаги и рассказали о проблемах морга.

 

«О плачевном состоянии и нуждах морга говорили не раз. Проблемы тянутся от одной трагедии к другой, но ничего не решается. Я побывала на месте и понимаю трудное положение этой службы сейчас. Им приходится много документов оформлять. Возможно, есть желающие помочь», - обратилась к кыргызстанцам консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

 

Помощи попросили не у государства, которое и без того должно обеспечивать учреждения всем необходимым и быть готовым к экстренным ситуациям. Попросили откликнуться неравнодушных граждан. К слову, таких в Кыргызстане гораздо больше, чем меркантильных чиновников.

 

Но слуги народа сочли своим долгом отчитать медиков за то, что жалобами они испортили имидж страны в траурный момент.

 

ИА «24.kg» предлагает читателям сравнить, какие льготы и привилегии есть у депутатов Жогорку Кенеша, а какие - у сотрудников Республиканского центра судмедэкспертизы.

 

 

А еще сумму, равную годовому бюджету, парламент потратит на непонятные программы. Это ни много ни мало - 761 миллион сомов.

 

Государство финансировало Центр судебно-медицинской экспертизы на 50 процентов. Оставшиеся 50 процентов оплачивали за счет спецсредств. Однако с января 2016-го платных услуг нет.

 

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель директора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов, из выделенных средств только 800 тысяч сомов предназначено для закупки препаратов. На ремонт, новое оборудование, аппаратуру денег не выделяют. 

 

URL: http://www.24.kg/finansy/43600/

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