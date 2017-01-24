Доллар подешевел в Кыргызстане на 15 тыйынов за 10 дней

За 10 дней доллар в Кыргызстане подешевел на 15 тыйынов. Курс валюты вернулся на позиции, на которых находился в начале месяца.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4 сома, продают по 69,6 сома.

В коммерческих банках курс продажи американской валюты несколько выше – 69,65-69,7 сома.

Номинальный курс - 69,4984 сома.

Резкий рост курса доллара в первой половине января вынудил Национальный банк дважды выходить на валютный рынок с интервенциями. Всего продали $17 миллионов 650 тысяч.