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Доллар подешевел в Кыргызстане на 15 тыйынов за 10 дней

24/01/17 10:58, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За 10 дней доллар в Кыргызстане подешевел на 15 тыйынов. Курс валюты вернулся на позиции, на которых находился в начале месяца.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4 сома, продают по 69,6 сома.

 

В коммерческих банках курс продажи американской валюты несколько выше – 69,65-69,7 сома.

 

Номинальный курс - 69,4984 сома.

 

 

Резкий рост курса доллара в первой половине января вынудил Национальный банк дважды выходить на валютный рынок с интервенциями. Всего продали $17 миллионов 650 тысяч.

URL: http://www.24.kg/finansy/43736/

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