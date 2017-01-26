RSS
facebookfacebookgoogale+
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
Кадровые вихри Кыргызстана: главные перестановки года
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 13:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Финансы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В январе в Кыргызстане наблюдается невыполнение планов по сборам, но чиновники оптимистичны

26/01/17 09:44, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Правительство Кыргызстана рассчитывает на дополнительные доходы бюджета. Однако по итогам 25 дней января наблюдается невыполнение планов по сборам.

 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросу исполнения республиканского бюджета и доходной части за январь 2017 года.

 

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что Государственная налоговая служба собрала налогов лишь на 87,6 процента от плана поступлений в госбюджет и 80,5 процента – в республиканскую казну.

 

  • Государственная таможенная служба план по таможенным платежам исполнила пока только на 75 процентов, Социальный фонд – на 80,1 процента.

При этом чиновники заверяют, что за оставшиеся четыре рабочих дня увеличится поступление денег, и планы будут выполнены.

 

На совещании также рассмотрен план по обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году. Согласно документу, ожидается собрать еще около 8 миллиардов сомов сверх утвержденного бюджета.

 

«Сооронбай Жээнбеков потребовал от руководителей министерств и ведомств провести детальный анализ по оптимизации расходов и до 15 февраля 2017 года завершить этот процесс в государственных органах», - комментируют в пресс-службе кабмина.

URL: http://www.24.kg/finansy/43891/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ