Доллар подешевел в Кыргызстане на 40 тыйынов за три дня

За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов и достиг значений ноября 2016 года.

Сегодня обменные пункты столицы покупают доллар по 68,8-69 сомов, а продают по 69,2.

В коммерческих банках страны американскую валюту продают дороже – по 69,3-69,4 сома.

Номинальный курс доллара выше реального и установлен на отметке 69,4238 сома (падение за сутки – 0,04 процента).

Курс российского рубля остается стабильным – 1,13-1,17 сома. Казахский тенге - 0,19-0,22 сома.