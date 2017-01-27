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Доллар подешевел в Кыргызстане на 40 тыйынов за три дня

27/01/17 16:58, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов и достиг значений ноября 2016 года.

 

Сегодня обменные пункты столицы покупают доллар по 68,8-69 сомов, а продают по 69,2.

 

В коммерческих банках страны американскую валюту продают дороже – по 69,3-69,4 сома.

 

Номинальный курс доллара выше реального и установлен на отметке 69,4238 сома (падение за сутки – 0,04 процента).

 

 

Курс российского рубля остается стабильным – 1,13-1,17 сома. Казахский тенге - 0,19-0,22 сома.

URL: http://www.24.kg/finansy/44015/

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