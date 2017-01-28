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На 10,1 процента сократилась за год долларизация экономики Кыргызстана

28/01/17 13:15, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Уровень долларизации экономики Кыргызстана по итогам 2016 года снизился на 10,1 процента. Такие данные приводит Национальный банк КР.

 

Отмечается, что общий объем кредитов в экономику (кредиты физических и юридических лиц и других финансово-кредитных учреждений) на конец года составил 95,4 миллиарда сомов. Показатель снизился на 1 процент.

 

  • Объем кредитов в иностранной валюте сократился на 19,7 процента, а в национальной вырос на 20,6 процента.

Уровень долларизации кредитов составил 43,5 процента, депозитов – 51,3 процента.

URL: http://www.24.kg/finansy/44043/

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