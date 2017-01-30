До 179,3 миллиарда сомов выросли за год активы банков Кыргызстана

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Активы 25 коммерческих банков Кыргызстана выросли в 2016 году на 0,7 процента - до 179,3 миллиарда сомов. Об этом заявил сегодня на заседании правительства министр экономики Арзыбек Кожошев.
Депозитная база банковского сектора - 104,8 миллиарда сомов (рост на 4,6 процента). Уровень долларизации депозитов снизился с 65,2 до 52,9 процента. Объем кредитного портфеля составил 92,2 миллиарда сомов, уменьшившись за год на 1,8 процента.
Чистый капитал коммерческих банков КР в 2016 году вырос на шесть процентов - до 29,2 миллиарда сомов.
URL: http://www.24.kg/finansy/44095/