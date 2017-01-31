В 1,7 раза увеличились в Кыргызстане таможенные платежи

Таможенные платежи в Кыргызстане с 2012 по 2016 год увеличились в 1,7 раза. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что в 2016 году в республиканский бюджет поступило 29,3 миллиарда сомов таможенных платежей. Из них напрямую собрали 16,2 миллиарда сомов, получили из стран Евразийского экономического союза 13,1 миллиарда сомов.

По сравнению с 2015 годом рост таможенных платежей составил 41,3 процента, или на 8,6 миллиарда сомов больше.