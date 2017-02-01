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Более 14 тысяч налогоплательщиков сдали Единую налоговую декларацию в Кыргызстане

1/02/17 20:02, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На 1 февраля Единую налоговую декларацию сдали более 14 тысяч налогоплательщиков Кыргызстана. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

 

Единую налоговую декларацию представили 14 тысяч 209 налогоплательщиков, в том числе 3 тысячи 313 организаций, 8 тысяч 547 индивидуальных предпринимателей и 2 тысячи 349 физических лиц.

 

Напомним, юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах.

 

За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2 тысяч сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических лиц. 

 

URL: http://www.24.kg/finansy/44248/

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