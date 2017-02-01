Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов

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Цветы и семена для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.
На покупку семян однолетних растений выделили 225 тысяч сомов, на семена газонной травы – 375 тысяч сомов, на семена люцерны – 50 тысяч сомов.
Кроме того, закупят 50 корней голландских роз за 52 тысячи сомов.
Оставшиеся деньги потратят на удобрения, торф, полиэтиленовую пленку и одноразовые стаканчики.
URL: http://www.24.kg/finansy/44250/