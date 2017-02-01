Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов

Цветы и семена для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На покупку семян однолетних растений выделили 225 тысяч сомов, на семена газонной травы – 375 тысяч сомов, на семена люцерны – 50 тысяч сомов.

Кроме того, закупят 50 корней голландских роз за 52 тысячи сомов.

Оставшиеся деньги потратят на удобрения, торф, полиэтиленовую пленку и одноразовые стаканчики.