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Новое банковское законодательство обсудили президент и глава Нацбанка

3/02/17 13:53, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов обсудили новое банковское законодательство. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

Президенту рассказали о работе по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, снижению уровня инфляции, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем.

 

  • В 2016 году отмечалась низкая инфляция: индекс потребительских цен снизился на 0,5 процента по сравнению с 2015-м.

Толкунбек Абдыгулов сообщил о дальнейших планах Нацбанка с учетом вступления в силу нового банковского законодательства. Оно соответствует мировой банковской практике.

 

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию страны.

URL: http://www.24.kg/finansy/44369/

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