Новое банковское законодательство обсудили президент и глава Нацбанка

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов обсудили новое банковское законодательство. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
Президенту рассказали о работе по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, снижению уровня инфляции, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем.
Толкунбек Абдыгулов сообщил о дальнейших планах Нацбанка с учетом вступления в силу нового банковского законодательства. Оно соответствует мировой банковской практике.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию страны.
URL: http://www.24.kg/finansy/44369/