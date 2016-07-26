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В ГСИН сменилось руководство

26/07/16 13:02, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Госслужбе исполнения наказаний сменилось руководство. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

По их данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Алика Мамыркулова от должности. Пост председателя службы занял Таалайбек Жапаров. Ранее он был заместителем начальника ГСИН, а с 2013 года - замдиректора Антитеррористического центра ГКНБ. 

URL: http://www.24.kg/kadry/35085/

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