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Отставка посла Кыргызстана в Малайзии пока не принята. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
Отмечается, что Кылычбек Султанов не согласен с инициативой властей провести референдум по изменению Конституции. Для комментариев он недоступен. В МИД подтвердили наличие заявления, но отметили, что отстранить от должности посла может только президент.
Напомним, Кылычбек Султанов возглавил дипмиссию КР в Куала-Лумпуре в ноябре 2014 года. Ранее он занимал должность министра социального развития, владеет газетой «Супер-Инфо».
URL: http://www.24.kg/kadry/35883/