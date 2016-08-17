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Отставка посла Кыргызстана в Малайзии пока не принята

17/08/16 17:01, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Отставка посла Кыргызстана в Малайзии пока не принята. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

 

Отмечается, что Кылычбек Султанов не согласен с инициативой властей провести референдум по изменению Конституции. Для комментариев он недоступен. В МИД подтвердили наличие заявления, но отметили, что отстранить от должности посла может только президент.

 

Напомним, Кылычбек Султанов возглавил дипмиссию КР в Куала-Лумпуре в ноябре 2014 года. Ранее он занимал должность министра социального развития, владеет газетой «Супер-Инфо».

URL: http://www.24.kg/kadry/35883/

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