Кылычбека Султанова освободили от должности посла Кыргызстана в Малайзии

Кылычбека Султанова освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Малайзии. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

Ранее Султанов заявил, что его намерение покинуть пост главы дипмиссии связано с несогласием с референдумом по Конституции и вносимыми в нее по инициативе «Белого дома» поправками. По данным же МИД, уже бывший посол знал, что диппредставительство в этой стране могут закрыть.