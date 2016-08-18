Кылычбека Султанова освободили от должности посла Кыргызстана в Малайзии

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Кылычбека Султанова освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Малайзии. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.
Ранее Султанов заявил, что его намерение покинуть пост главы дипмиссии связано с несогласием с референдумом по Конституции и вносимыми в нее по инициативе «Белого дома» поправками. По данным же МИД, уже бывший посол знал, что диппредставительство в этой стране могут закрыть.
URL: http://www.24.kg/kadry/35931/